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06.11.2019 - 09:10 |

Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı

Beş yıllık evliliği geçtiğimiz yaz sonu biten Serdar Ortaç, inzivaya çekilme kararı aldı. Biraz rahat kalıp şarkı yapmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapatacağını duyurdu.

Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalar yapan Serdar Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" sözleriyle yeni bir aşka yelken açabileceğini söylemişti. Ünlü popçunun yeni aşkının 'Seksenler' dizisinde rol alan Özlem Davran olduğu iddia edilmişti. Bu haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanlayan Serdar Ortaç, verdiği sürpriz kararla herkesi şaşırttı.

Özel hayatıyla sürekli gündemde olan Ortaç dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla,"Instagram'ı kapatıyorum. Bütün takipçilerini siliyorum biraz rahat kalıp yeni şarkılar yapacağım" dedi. Paylaşımın ardından herkesi takipten çıkaran ünlü popçu, tüm fotoğraflarını da sildi.

Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı

    6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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