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28.10.2019 - 12:40 |

Serdar Ortaç konserine yağmur engeli

Serdar Ortaç, Cumhuriyet Bayramı konseri vermek için gittiği Kıbrıs’ta sağanak yağmur sürprizi ile karşı karşıya kaldı.

Serdar Ortaç konserine yağmur engeli

Serdar Ortaç, Girne Rocks Hotel’de Kıbrıslılara açık hava konseri verecekti. Ancak uçaktan indikten kısa süre sonra başlayan ve hız kesmeyen sağanak nedeniyle konser iptal edildi

Otel yetkilileri, konser saatinden önce yağmurun yağacağını konser saatinde havanın açık olacağı bilgisini aldıklarını belirtti. Konser için Kıbrıs’a gelen şarkıcı, bir gece konakladıktan sonra İstanbul’a geri döndü.

Ertelenen konser kasım ayında yapılacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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