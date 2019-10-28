28.10.2019 - 12:40 |
Serdar Ortaç konserine yağmur engeli
Serdar Ortaç, Cumhuriyet Bayramı konseri vermek için gittiği Kıbrıs’ta sağanak yağmur sürprizi ile karşı karşıya kaldı.
Serdar Ortaç, Girne Rocks Hotel’de Kıbrıslılara açık hava konseri verecekti. Ancak uçaktan indikten kısa süre sonra başlayan ve hız kesmeyen sağanak nedeniyle konser iptal edildi
Otel yetkilileri, konser saatinden önce yağmurun yağacağını konser saatinde havanın açık olacağı bilgisini aldıklarını belirtti. Konser için Kıbrıs’a gelen şarkıcı, bir gece konakladıktan sonra İstanbul’a geri döndü.
Ertelenen konser kasım ayında yapılacak.