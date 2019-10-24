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24.10.2019 - 09:37 | | EMRAH AKÃ‡AAY

Serdar Ortaç sanat okulu açÄ±yor

ÅžarkÄ±cÄ± Serdar OrtaÃ§, Ã¶nceki gece Etilerâ€™de oyuncu Leman Davran'la gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Serdar Ortaç sanat okulu açÄ±yor

Leman Davran ile birlikte sanat okulu aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Serdar OrtaÃ§, "AslÄ±nda bir ortaklÄ±k kuruyoruz. Serdar OrtaÃ§ sanat okulu gibi bir ÅŸey yapacaÄŸÄ±z. Kendisi oyuncu olduÄŸu iÃ§in bÃ¼tÃ¼n diyaloglar Lemanâ€™da" dedi.

YÄ±ldÄ±z Tilbeâ€™nin kendisine bir ÅŸarkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen OrtaÃ§, "YÄ±ldÄ±z Tilbe bana bir ÅŸarkÄ± yapmÄ±ÅŸ onu gÃ¶nderdi geÃ§en gÃ¼n, rap tarzÄ±nda" dedikten sonra arabasÄ±na geÃ§erek, Leman Davran ile gÃ¶zlerden kayboldu.Â

Serdar OrtaÃ§ sanat okulu aÃ§Ä±yor

24 Ekim 2019 Magazin Bülteni24 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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