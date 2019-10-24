Serdar OrtaÃ§ sanat okulu aÃ§Ä±yor

Leman Davran ile birlikte sanat okulu aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Serdar OrtaÃ§, "AslÄ±nda bir ortaklÄ±k kuruyoruz. Serdar OrtaÃ§ sanat okulu gibi bir ÅŸey yapacaÄŸÄ±z. Kendisi oyuncu olduÄŸu iÃ§in bÃ¼tÃ¼n diyaloglar Lemanâ€™da" dedi.

YÄ±ldÄ±z Tilbeâ€™nin kendisine bir ÅŸarkÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen OrtaÃ§, "YÄ±ldÄ±z Tilbe bana bir ÅŸarkÄ± yapmÄ±ÅŸ onu gÃ¶nderdi geÃ§en gÃ¼n, rap tarzÄ±nda" dedikten sonra arabasÄ±na geÃ§erek, Leman Davran ile gÃ¶zlerden kayboldu.Â