Serdar Ortaç sessizliğini bozdu!

Chloe Loughnan'ın, boşandığı Serdar Ortaç'tan, Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istediği iddia edilmişti.

Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan iddiaları Instagram hesabından kesin bir dille yalanlayarak şu notu düştü:

''Haberlerde çıkan Chloe, Serdar'ın evini istediği haberi yalandır. Biz anlaşarak boşandık."