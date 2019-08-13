13.08.2019 - 10:21
Serdar Ortaç sessizliğini bozdu!
Şarkıcı Serdar Ortaç (49) ile İrlandalı manken Chloe Loughnan (27), 2014'te nikah masasına oturmuştu. 5 yıllık evlilik geçen perşembe günü bitti. Loughnan'ın boşanmak için 20 milyon liralık evin yarısını istediği iddia edilmişti. Popçu, bu haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.
Chloe Loughnan'ın, boşandığı Serdar Ortaç'tan, Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istediği iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan iddiaları Instagram hesabından kesin bir dille yalanlayarak şu notu düştü:
''Haberlerde çıkan Chloe, Serdar'ın evini istediği haberi yalandır. Biz anlaşarak boşandık."