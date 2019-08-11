Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasının nedeni bebek mi?

Şarkıcı Serdar Ortaç ve İrlandalı manken Chloe Loughnan’la ilgili ayrılık dedikoduları doğru çıktı. Çift, geçen perşembe günü boşandı.

Magazin kulislerinde boşanmaya “bebek krizi”nin yol açtığı konuşuluyor.

İddiaya göre hamile kalan Chloe Loughnan, eşinin çocuk sahibi olmayı çok istediğini bilmesine rağmen bebeği aldırmayı tercih etti.

Ve bu da çift arasında iplerin kopmasına yol açtı.

Anlaşmalı olarak boşanan Ortaç ve Loughnan, olayın duyulmaması için davaya gizlilik kararı aldırdı.