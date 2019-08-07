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07.08.2019 - 12:24| İHA

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Sivas’ta düzenlenen 'Gardaşlık Festivali' kapsamında konser veren Serdar Ortaç’a sürpriz yapılarak askerlik fotoğrafları hediye edildi.

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gardaşlık Festivali'nin son programında Serdar Ortaç sahne aldı. Kongre Müzesi bahçesinde sevenleri ile bir araya gelen Ortaç, hayranlarını sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendirdi.

Konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonunda askerlik görevini Sivas’ta yapan Ortaç’a, askerlik fotoğrafları hediye edildi. Askerlik fotoğrafları hediye edilen şarkıcı, duygu dolu anlar yaşadı.

Serdar Ortaç’a askerlik fotoğrafı sürprizi


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