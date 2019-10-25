25.10.2019 - 13:28 |
Serdar Ortaç'tan flaş hamle: 100 bin TL!
Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 9 Ağustos'ta anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılıktan 2 ay sonra ünlü şarkıcıdan şok bir hamle geldi.
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşma yasağı aldırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak. Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek.
Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Ortaç da veriği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.