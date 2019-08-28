Seren Serengil: Çocuğum için yaptım!

Mayıs 2018’de Yaşar İpek’le dünya evine giren ve bugün eşine karşı aldırdığı uzaklaştırma kararıyla gündem olan Seren Serengil kararın sebebini Milliyet.com.tr’ye anlattı.

Eşinin kendisine her zaman şefkatle davrandığını belirten Seren Serengil, Yaşar İpek için koruma kararı aldırmasının nedeninin karnındaki bebek olduğunu söyledi: O bana zarar verecek biri değil ama fevri hareketleri var, çabuk sinirleniyor, ailesinin dolduruşuna geliyor ve hırsını benden çıkarıyor. Evi de kırıp döktü, kendi gibi değil. Normalde olsa böyle hareket etmem, şu an hassas bir dönemdeyim ve bağırsa dahi tansiyonum çıkıyor. Çocuğumu kazasız belasız dünyaya getirmek istiyorum o yüzden böyle bir yola başvurdum” dedi.

SEREN SERENGİL: YAŞAR'IN AİLESİYLE BARIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Yaşar İpek’in hamilelikten sonra ailesiyle barışma şartı koyması nedeniyle bu noktaya gelindiğini belirten Serengil, Yaşar İpek’in ailesiyle olan çekişmesinin ‘istenmeyen gelin’ iddialarının aksine İpek’in ailesinin Gülben Ergen’le olan yakınlığından kaynaklandığını söyledi. Sanatçı, “Yaşar’a sen görüşebilirsin ama benim evime, bulunduğum ortama getirme dedim, kızlar kavga edince annesinin evine gider genelde benim eşim giyor. Yaşar şu an annesinin evinde kalıyor” dedi. Seren Serengil’le Gülben Ergen’in uzun süredir kavgalı oldukları biliniyor.

DOĞUM NİSANDA MİAMİ’DE

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Seren Serengil, bebeğin kesesinin oluştuğunu, 3 Eylül’de de kalp atışını duymayı umduklarını söyledi. Sanatçı, doğumun nisanda, ABD- Miami’de gerçekleşeceğini söyledi.



INSTAGRAM'DAN DA PAYLAŞTI

Instagram hesabının hikaye bölümünden Sigmund Freud'un bir sözünü paylaşan Serengil, "Bir erkegin erkekliği, annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse, her kadına asil davranır" ifadelerini kullandı.













