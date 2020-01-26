Seren Serengil Elazığ'a gidiyor!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Seren Serengil, depremin ardından üzüntüsünü duyuran bir paylaşım yapmıştı. Dün gece de takipçileriyle Elazığ'a gideceğini paylaşan şarkıcı, deprem bölgesine gitmesindeki amacını açıkladı.

Youtube'da 'İyileşiyorum' adında bir program yaptığı partneri Dr. Ali Şahan ile Elazığ'a gideceğini duyuran Serengil, paylaşımında şöyle dedi:

"Deprem sonrası evleri yıkılan ailelerin doğal ihtiyaçlarını karşılamak için, Seren Serengil ve Dr. Ali Şahan; valiliğin belirlediği iki aileye Elazığ'a giderek 'İyileşiyorum' programı adına 15 bin TL'lik yardımda bulunulacaktır. Ayrıca sokak hayvanları için de 500 kg mama yardımı da yapılacaktır.