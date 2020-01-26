26.01.2020 - 16:13 |
Seren Serengil Elazığ'a gidiyor!
Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem sonrası tüm Türkiye bölge için seferber oldu. Herkes depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışırken ünlü isimler de desteklerini esirgemiyor. İşte bu isimlerden biri olan Seren Serengil de Instagram hesabından Youtube'da birlikte program yaptığı partneri Dr. Ali Şahan ile Elazığ'a gideceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Seren Serengil, depremin ardından üzüntüsünü duyuran bir paylaşım yapmıştı. Dün gece de takipçileriyle Elazığ'a gideceğini paylaşan şarkıcı, deprem bölgesine gitmesindeki amacını açıkladı.
Youtube'da 'İyileşiyorum' adında bir program yaptığı partneri Dr. Ali Şahan ile Elazığ'a gideceğini duyuran Serengil, paylaşımında şöyle dedi:
"Deprem sonrası evleri yıkılan ailelerin doğal ihtiyaçlarını karşılamak için, Seren Serengil ve Dr. Ali Şahan; valiliğin belirlediği iki aileye Elazığ'a giderek 'İyileşiyorum' programı adına 15 bin TL'lik yardımda bulunulacaktır. Ayrıca sokak hayvanları için de 500 kg mama yardımı da yapılacaktır.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.