Son dakika | Seren Serengil-Yaşar İpek aşkı olaylı bitti: O çocuk yaşamayacak!

Milliyet.com.tr / Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşanma davası açtığı Yaşar İpek'in, kendisine "O çocuk yaşamayacak görürsün bak, düşüreceksin" dediğini iddia etti. İpek'in avukatının Serengil'den bu olayları gizli tutması yönünde talepte bulunduğu öne sürüldü.

Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan 48 yaşındaki şarkıcı, eşini ve eşinin avukatını hedef aldı: Avukat bey siz kocam bana hamileyken küfür ettiği, üstüme yürüdüğü, 'O çocuk yaşamayacak görürsün bak, düşüreceksin' dediğini saklamamı, üzerini örtmemi istiyorsunuz. Daha öncekileri sizinle dertleşmiştim, örtmüştüm ama hamileyken ve ne zor şartlarda bu hamileliğe devam etmeye çalışırken bir de beni savcılığa mı vereceksiniz? Ben mi savcılığa vermeliyim, siz mi vermelisiniz? Kadına şiddeti destekleyen bir kadının vicdanını sorgulamak isterim. Siz avukatsanız kocama söyleyin; ben o... değilim. Onun karısıyım, onun çocuğunu taşıyorum. Benim şiddet gördüğümü saklamamı istemek yerine benden özür dilemesini önerin.

OLAY YARATAN SES KAYDI!

İnternet ortamına düşen bir ses kaydına göre; Yaşar İpek, tartışma yaşadıkları sırada eşine yönelik hakarette bulunuyor ve ağır küfürler ediyor. Yaşar İpek'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin ses kaydı ve bu kaydı yayınlayanlar konusunda yasal haklarını kullanacağı duyuruldu.