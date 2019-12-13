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13.12.2019 - 14:26 |

Serenay Aktaş: Bunlar beni ilgilendirmiyor

Oyuncu Serenay Aktaş, geçtiğimiz gün Vadistanbul'daydı. Tek başına alışveriş turunda görüntülenen Aktaş, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Serenay Aktaş: Bunlar beni ilgilendirmiyor

Yeni projeler üzerine çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Serenay Aktaş, "Kısa bir Uludağ tatili yapacağım. Hem de bir etkinliğe katılıp, biraz kafamı dinlemek istiyorum" dedi.

Muhabirlerin Can Yaman’ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Bunlar beni ilgilendiren konular değil" diyerek alışverişine devam etti.

13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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