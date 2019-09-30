MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSerenay Aktaş, 'Mucize Doktor' kadrosunda...
30.09.2019 - 10:42 |

Serenay Aktaş, 'Mucize Doktor' kadrosunda...

'Mucize Doktor'a Survivor ile adını duyuran Serenay Aktaş; asistan Elif karakterine hayat verecek.

Serenay Aktaş, 'Mucize Doktor' kadrosunda...

Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Kore dizisi ‘Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı.

Serenay Aktaş, Mucize Doktor kadrosunda...



 

    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aleyna Tilki kardeşini ihya etti

    Aleyna Tilki kardeşini ihya etti

    Fotoğraftaki benim

    Fotoğraftaki benim

    Kadınlar damgalanıyor

    Kadınlar damgalanıyor

    Altı kilo verdi

    Altı kilo verdi

    Sıradaki Haber