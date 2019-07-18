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HaberlerCaddeSerenay’dan gönderme
18.07.2019 - 07:50

Serenay’dan gönderme

Serenay Aktaş, arkadaşı Açelya Topaloğlu’nun, eski sevgilisi Kenan Acar’la birlikte olmasına gönderme yaptı.

Serenay’dan gönderme
Serenay’dan gönderme
Serenay’dan göndermeHaberin Tüm Fotoğrafları

Oyuncu, “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusuna, “Kimse yok. Şu anda hiçbiriyle uğraşamam. Zaten adam da yok” yanıtını verdi.

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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