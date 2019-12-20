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20.12.2019 - 14:12 |

Serenay Sarıkaya: Kusura bakmayın, acelem var

Son zamanların yükselen yıldızlarından olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Erken saatlerde AVM'ye gelen güzel oyuncu katıldığı toplantı sonrası muhabirlerle sohbet etti.

Serenay Sarıkaya: Kusura bakmayın, acelem var

Sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen Serenay Sarıkaya, Alice ekibi ve PSM yönetimi ile birlikte uzun süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantı sonrasında provaya giden Sarıkaya'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sarıkaya, "Sabah toplantımız vardı. Şimdi de provaya gidiyoruz. Akşama da sahnemiz var. Toplantı biraz uzun sürdüğü için provaya yetişmem lazım. Kusura bakmayın" diyerek muhabirlerden izin istedi.

Herkesin yeni yılını şimdiden kutlayan güzel oyuncu, "Umarım herkes için huzur barış ve sağlık dolu bir yıl olur" dedi. Serenay Sarıkaya'nın siyahlar içindeki sade şıklığı ise göz kamaştırdı.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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