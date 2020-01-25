MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Serenay Sarıkaya şan dersi alıyor
25.01.2020 - 10:26 |

Serenay Sarıkaya şan dersi alıyor

Serenay Sarıkaya, yeni filminde ‘acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’i canlandıracak. Filmde Bergen’in unutulmaz arabesk şarkılarını da söyleyecek olan oyuncu, özel bir hocadan şan dersleri almaya başladı.

Serenay Sarıkaya şan dersi alıyor

'Alice' müzikalindeki performansıyla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, bu kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, ‘acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan filmde başrolü üstlenecek.

Sarıkaya, bu yaz çekimlere başlanması planlanan film için çalışmalarına hız verdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen oyuncu, filmde Bergen’in 'Acıların Kadını', 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Yıllar Affetmez' gibi unutulmaz şarkılarını seslendirecek. Bugüne kadar gelen albüm tekliflerini reddeden Sarıkaya, film için stüdyoya girmeye ikna oldu. Özel bir hocadan şan dersi almaya başlayan Sarıkaya’nın rolü için çok heyecanlı olduğu öğrenildi.

"BERGEN RÜYA PROJEM"
Serenay Sarıkaya, geçen sene bir dergiye verdiği röportajda yeni filmi için şunları söylemişti:
“Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem. Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz.”

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

    Alperen Duymaz eşini kırmadı, villayı boşalttı

    Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

    Caner Karaloğlu'nun keyfi yerinde

    Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

    Şebnem Ferah'tan deprem paylaşımı! Oyuncak piyano anısı...

    Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

    Erdal Beşikçioğlu'nun dava açtığı iddialarına Mustafa Uslu'dan yanıt!

    Sıradaki Haber