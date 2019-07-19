MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeSerenay Sarıkaya'dan bikinili paylaşım
19.07.2019 - 11:32

Serenay Sarıkaya'dan bikinili paylaşım

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya, son paylaşımı ile dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'dan bikinili paylaşım


Güzel oyuncu Seranay Sarıkaya, "Summer" (yaz) etiketiyle paylaştığı bikini fotoğrafla binlerce beğeni aldı.

Serenay Sarıkayadan bikinili paylaşım


Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hale Soygazi alışveriş turunda

Hale Soygazi alışveriş turunda

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Hayranlarıyla Harbiye Açıkhava sahnesinde

Baş başa öğle yemeği

Baş başa öğle yemeği

İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

İsmail Filiz aksiyon filminde oynayacak

Sıradaki Haber