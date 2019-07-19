19.07.2019 - 11:32
Serenay Sarıkaya'dan bikinili paylaşım
Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başlayan Serenay Sarıkaya, son paylaşımı ile dikkat çekti.
Güzel oyuncu Seranay Sarıkaya, "Summer" (yaz) etiketiyle paylaştığı bikini fotoğrafla binlerce beğeni aldı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.