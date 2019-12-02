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02.12.2019 - 09:33 |

Serenay Sarıkaya'nın 6 bin TL'lik botları!

Serenay Sarıkaya, iki hafta önce giydiği 7 bin TL’lik Louis Vuitton terlikleriyle çok konuşulmuştu. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, bu kez 6 bin TL’lik Prada botlarıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın 6 bin TL'lik botları!

Serenay Sarıkaya, 6 bin TL’lik Prada botları ve tarzıyla tıpkı bir moda ikonu gibiydi. Ancak şoförünü bekletince trafiği alt üst etti.

"BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ"
Aracı yolu kapatan Sarıkaya'ya isyan eden sürücüler, oyuncuyu görünce, "Beklediğimize değdi. Serenay’ı yakından gördük" tepkisini verdi. Bu szözleri duyan Serenay ise güldü. (Ali Keser/ Posta)

Serenay Sarıkayanın 6 bin TLlik botları

3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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