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04.01.2020 - 07:50 |

Sergi tarihi uzatıldı

Bedri Baykam’ın geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta açılışı yapılan ‘Görsel Maceralar’ (Visual Adventures) isimli sergisinin tarihi, yoğun ilgiden dolayı 1 Şubat’a kadar uzatıldı.

Sergi tarihi uzatıldı

Sanatçının, 4D çalışmalarının ağırlıkta olduğu sergide ayrıca son yıllarda yaptığı tual eserlerinden de örnekler yer alıyor. Baykam’ın ‘Sanat Tarihi Haritası’ da, Los Angeles Times’ta kapak oldu. Sergide ayrıca, sanatçının ‘Guerilla Carries No Umbrella’ (Gerillanın Şemsiyesi Olmaz) isimli İngilizce kitabının ilk tanıtımı gerçekleşti. Eser, Türkiye’de 13 Ocak’ta yapılacak lansmanın ardından raflardaki yerini alacak.

Sergi tarihi uzatıldı

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