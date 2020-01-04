Sergi tarihi uzatıldı

Sanatçının, 4D çalışmalarının ağırlıkta olduğu sergide ayrıca son yıllarda yaptığı tual eserlerinden de örnekler yer alıyor. Baykam’ın ‘Sanat Tarihi Haritası’ da, Los Angeles Times’ta kapak oldu. Sergide ayrıca, sanatçının ‘Guerilla Carries No Umbrella’ (Gerillanın Şemsiyesi Olmaz) isimli İngilizce kitabının ilk tanıtımı gerçekleşti. Eser, Türkiye’de 13 Ocak’ta yapılacak lansmanın ardından raflardaki yerini alacak.