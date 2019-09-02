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02.09.2019 - 07:50

Serkan Kaya: Albüm bitmek üzere

Serkan Kaya, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi.

Serkan Kaya: Albüm bitmek üzere

Serkan Kaya, Kıbrıs Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, ”Yeni albümü bitirmek üzeriyiz, kasım ayında çıkarmayı düşünüyoruz. Ferdi Tayfur’un yıllar önce okuduğu ‘Hatıran Yeter’ parçasını okuyacağız, sevenlerimiz albümde olmasını istedi. Kendi şarkılarımız ve başka arkadaşlarıma ait olan eserler de var. Güzel bir albüm dinleyeceğiz inşallah” diye konuştu.

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