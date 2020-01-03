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03.01.2020 - 11:07 |

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar aşk yaşamaya başladı

Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Cellabi' adlı sinema filminde başrol oynayacak olan Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar, çekimler başlamadan aşklarını ilan ettiler.

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar aşk yaşamaya başladı

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni yıla saatler kala sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan çift, aşk mesajlarıyla ilişkilerini duyurmuş oldu. İkili, takipçilerine yeni yılda aşk,huzur ve mutluluk diledi.

Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar aşk yaşamaya başladı
Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar aşk yaşamaya başladı


5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
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