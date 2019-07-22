22.07.2019 - 10:36
Sertab Erener annesine teşekkür etti
Şarkıcı Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Playback yapmadan 3 saat canlı şarkı söyledi.
Sertab Erener, eski anılarını anlatırken en önde oturan annesi Yücel Erener'e dönüp ''Annem hatırlar bunları. Canım annem her şey için çok teşekkür ederim'' dedi.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.