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15.12.2019 - 10:32 |

Sertab Erener'den eleştirilere fotoğraflı yanıt

Geçtiğimiz hafta makyajsız halde kameralara yakalanan Sertab Erener, gazetecilere "Çekmeyin, ben ünlü değilim" demişti. Bu olay hala konuşulurken, Erener, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla çıkan haberlere yanıt verdi.

Sertab Erener'den eleştirilere fotoğraflı yanıt

Geçen hafta havaalanında makyajsız görüntülenen Sertab Erener, çok sinirlenmiş hatta muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmamıştı. 

Erener, dün  sosyal medyadan “Mutlu hafta sonları” notuyla yine makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da özetle şu notu düştü:

“Yorgun, uykusuz ve hasta olduğum onca konserin ardından gece geç saatte indiğim Avrupa uçuşundan evime gitmek için arabaya binerken, benden izin almadan fotoğrafımın çekilmesine verdiğim tepki her insanın verebileceği bir tepkidir. Bunun makyajsız olmamla hiçbir alakası yoktur. İsmimin günlerdir bu fotoğrafla anılması yerine, konserlerimizde plastik kullanmadığımız veya her konserimiz için fidanlar diktiğimizi bir kere yazmayan sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Sertab Erenerden eleştirilere fotoğraflı yanıt

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