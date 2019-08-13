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13.08.2019 - 11:25| DHA

Sertab Erener'den Eurovision itirafı

Türk pop müziğinin usta yorumcularından Sertab Erener, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, İzmir'in Çeşme ilçesinde konser verdi.

Sertab Erener'den Eurovision itirafı

Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Sertab Erener'i, aralarında oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın da olduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Sahnede iki saat kalan Erener, performansıyla beğeni topladı. Yorumu kadar danslarıyla da dikkat çeken Erener, kimi zaman oturarak, şarkı söyledi.

Esprileriyle de hayranlarına keyifli gece yaşatan Sertab Erener, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacakların kendisinden öneri aldığını belirterek, "Yarışmaya katılmak isteyenler, benim tecrübemden yararlanmak istiyorlardı. Ben de 'O anki durumuna bağlı başarılı olunur. Çık, söyle' diyordum arkadaşlara. Yani öyle olmalı. Yok yok itiraf edeyim, onlara işin sırrını söylemiyordum açıkçası" şeklinde konuştu.

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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