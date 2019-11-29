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29.11.2019 - 15:08 |

Sertab Erener’den ‘Sezen Aksu’ itirafı

Minik Serçe Sezen Aksu'nun müzik dünyasına kazandırdığı şarkıcı Sertab Erener, ustasıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Sertab Erener’den ‘Sezen Aksu’ itirafı

Sertab Erener, YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Programa başarılı sanatçının samimi itirafları damga vurdu.

Sezen Aksu’nun öğrencisi olan Erener, "Sezen Aksu'nun 'Gülümse' şarkısını ben söylemek isterdim” dedi.

Sahnelerin başarılı ismi, çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve esas amacının ünlü olmak olmadığını vurguladı.

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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