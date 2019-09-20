Sertab Erener'in toplantı günü

Son albümü 'Kırık Kalpler'i 2016'da piyasaya çıkaran ve son yıllarda Sertab'ın Müzikalı ile sevenlerinin karşısına çıkan Sertab Erener, yapımcı Samsun Demir ve ekibi ile birlikte Masa Restaurant'da toplantı yaptı.

Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası görüntülenen şarkıcı, soruları cevapsız bırakarak AVM'ye girdi. Kısa süre yanındaki arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Sertab Erener, daha sonra özel aracı ile İstinyePark'tan ayrıldı.