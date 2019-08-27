‘Sertap’ın Müzikali’ için son hazırlıklar

Sertab Erener, sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek olan ‘Sertap’ın Müzikali’ için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

11 Eylül’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Erener, müzikali için son hazırlıklarını Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirdi. Başarılı şarkıcı, hazırlıklar sonrası AVM’ye de kısa bir mağaza turu yapmayı da ihmal etmedi.