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HaberlerCadde‘Sertap’ın Müzikali’ için son hazırlıklar
27.08.2019 - 15:01

‘Sertap’ın Müzikali’ için son hazırlıklar

Yoğun bir çalışma programında olan şarkıcı Sertap Erener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

‘Sertap’ın Müzikali’ için son hazırlıklar

Sertab Erener, sezon boyunca Zorlu PSM'de sahnelenecek olan ‘Sertap’ın Müzikali’ için yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

11 Eylül’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Erener, müzikali için son hazırlıklarını Zorlu PSM sahnesinde gerçekleştirdi. Başarılı şarkıcı, hazırlıklar sonrası AVM’ye de kısa bir mağaza turu yapmayı da ihmal etmedi.

Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.
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