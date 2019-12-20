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20.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

‘Servet benim’

Ajda Pekkan, bir televizyon programına katılmak üzere gittiği Ayazağa’daki stüdyoda görüntülendi.

‘Servet benim’

Ajda Pekkan, bir televizyon programına katılmak üzere gittiği Ayazağa’daki stüdyoda görüntülendi. Siyah kıyafeti ve boynundaki pırlanta gerdanlığıyla dikkat çeken Süperstar, “Elbiseyi patlatmak için taktığım bir takı... Değeri yüksek değil, servet benim zaten” dedi. Bir ayda 2.5 kilo verdiğini belirten Pekkan, “Kendimi örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, yiyeceksem yerim, koşacaksam koşarım yani ne gerekiyorsa onu yaparım” şeklinde konuştu.

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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