07.10.2019 - 07:50 |
Servi rüzgarı
Selen Servi, Chin Chin’de sahne aldı.
Selen Servi, Chin Chin’de sahne aldı. Payet elbisesiyle izleyenlerin karşısına çıkan şarkıcı, 70’lerden günümüze pop şarkıları söyledi. Servi, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not alırken, parçalara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar dev bir koro oluşturdu.
Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.