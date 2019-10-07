MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeServi rüzgarı
07.10.2019 - 07:50 |

Servi rüzgarı

Selen Servi, Chin Chin’de sahne aldı.

Servi rüzgarı

Selen Servi, Chin Chin’de sahne aldı. Payet elbisesiyle izleyenlerin karşısına çıkan şarkıcı, 70’lerden günümüze pop şarkıları söyledi. Servi, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not alırken, parçalara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar dev bir koro oluşturdu.

 

Mevsim geçişlerine doğal önlem 'Kuşburnu'Kış mevsiminin habercisi sonbaharın gelmesiyle birlikte grip, nezle, gribal enfeksiyonlar, faranjit tarzı hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde doğal önlem olarak kullanılan ‘kuşburnu’ güvenilir bir ürün olarak dikkat çekiyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ödül doğru zamanda geldi

Ödül doğru zamanda geldi

Körfez, yelken ve Picasso...

Körfez, yelken ve Picasso...

Rekor kıran fragman

Rekor kıran fragman

Yeniden başlıyor

Yeniden başlıyor

Sıradaki Haber