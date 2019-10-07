Servi rüzgarı

Selen Servi, Chin Chin’de sahne aldı. Payet elbisesiyle izleyenlerin karşısına çıkan şarkıcı, 70’lerden günümüze pop şarkıları söyledi. Servi, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not alırken, parçalara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar dev bir koro oluşturdu.