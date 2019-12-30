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30.12.2019 - 07:50 |

Ses getiren kitap

Sağlıklı yaşam sektöründe başarılara imza atan beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç’ın, üçüncü kitabı ‘Oturduğunuz Yerde Kilo Verin’in raflardaki yerini alması onuruna, önceki gün Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde bir kokteyl verildi.

Ses getiren kitap

Sağlıklı yaşam sektöründe başarılara imza atan beslenme ve diyet uzmanı Banu Kazanç’ın, üçüncü kitabı ‘Oturduğunuz Yerde Kilo Verin’in raflardaki yerini alması onuruna, önceki gün Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde bir kokteyl verildi. Yeni yıl eğlencesinin de olduğu etkinlikte, Kazanç’ı dostları yalnız bırakmadı. Neşeli geçen organizasyonda Reha Arar’dan Müge Karamızrak’a, Serap Tibuk’tan Elif İnci Aras’a kadar pek çok seçkin isim buluştu.

Deniz Seki resmen sahneden uçtuÜnlü şarkıcı Deniz Seki, şarkısını söylerken bir anda dengesini kaybedip sahneden düştü.
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