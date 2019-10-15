'Ses mağazaya girmekten hiç hoşlanmıyor'

Eşi Seda Erdim mağazada alışveriş yaparken, kızı ile birlikte eşini bekleyen Ümit Erdim, "Ses mağaza içerisine girmekten hiç hoşlanmıyor, onun için annemizi burada bekliyoruz" dedi. Muhabirlerin "İnşallah büyüyünce de sevmez" karşılığını vermesi kahkahalara neden oldu.

Kızı Ses'in 17 aylık olduğunu ve çok hızlı büyüdüğünü söyleyen başarılı oyuncu, "Her gün eve gitmek için sabırsızlandığım, güzel bir eşim, güzel bir evladım var. Çok şanslıyım" dedi.

Yeni başlayan programlarının da güzel gittiğini bile getiren Erdim, alışveriş turu sırasında yanına gelen hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.