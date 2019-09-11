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11.09.2019 - 09:25

'Sesi değil, parası olan senden beste aldı'

Türkiye turnesine çıkan 'Şimdi 90’lar' feat 'Çılgınlar Kulübü', önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaydı.

'Sesi değil, parası olan senden beste aldı'

Hakan Eren’in organizasyonuyla düzenlenen konserde Erdal Çelik, Jale, Reyhan Karaca, Pınar Aylin, Sibel Alaş, Seçil ve Ümit Sayın’dan oluşan 'Şimdi 90’lar' ile Ferda Anıl Yarkın, Yeşim Salkım, Eda-Metin Özülkü’den oluşan “Çılgınlar Kulübü”, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde 90’ların hit şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

Gece boyunca Salkım’a takılan Metin Özülkü, “Paraya kıyıp bizden hiç şarkı almadı” deyince yanıt sert oldu: Sesi olmayan ama parası olanlar senden beste aldı!

11 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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