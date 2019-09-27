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27.09.2019 - 07:50 | | ÖZEL HABER

‘Sesim kör cahilmiş!'

Payvon şarkıcısını canlandıran Berrak Tüzünataç, “Şan dersleri alıyorum. Sesimin kör cahil olduğunu öğrendim. O kadar da kötü değilmiş” dedi

‘Sesim kör cahilmiş!'

Berrak Tüzünataç, ‘Kurşun’ dizisinde canlandırdığı pavyon şarkıcısı rolüyle ilgili konuştu. Şan derslerine başladığını söyleyen oyuncu, “Sesimin kör cahil olduğunu öğrenmiş oldum.
Zannettiğim kadar kötü değilmiş. Eğitimle verimli sonuçlar alıyoruz” dedi. Tüzünataç, “Anı olsun diye bir albüm yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna ise “Yok canım ama onu da yapabilir hale gelmek, mesleki açıdan büyük bir avantaj” yanıtını verdi.
Oyuncu, yazın sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarının konuşulması hakkında ise, “İnsanların dış görünüşüyle alakalı, kimseye baskı yapmaması gerekiyor. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa, öyle olmalı... Karşınızdaki insanı diğer özelliklerine de bakarak değerlendirmek gerekiyor. Hayattaki duruşu, yaptığı işler gibi... Bir sürü kişi sadece bedeninden oluşmuyor, iç güzellik kısmı daha da önemli” açıklamasında bulundu.

Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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