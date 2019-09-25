25.09.2019 - 07:50 |
Sesiyle anlamlı bağış
Selma Ergeç, çocuklar için yazılan beş kitabı seslendirdi. Oyuncu, elde ettiği geliri Koruncuk Vakfı’na bağışladı
Selma Ergeç, Can Göknil, Süleyman Bulut, Doğan Gündüz ve Göknil Özkök’ün çocuklar için kaleme aldığı kitapları seslendirdi. Oyuncunun anlattığı ‘Deniz Masalı&Kuyruksuz’, ‘Küçük Kırmızı Düğme’, ‘Değirmenci ile Baykuş’, ‘Kocaman Küçük Deniz’ ve ‘Fare Adlı Kedi’ kitapları, Storytel uygulamasında yerini aldı.
Elde ettiği geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlayan Ergeç, “Her çocuk gibi ben de masal ve hikaye dinlemeyi çok severdim. Bazen annem ve babamın vakti olmadığında da hikaye kayıtları dinlemeye bayılırdım. Şimdi de hem kızım Maya hem de tüm çocuklar için kitap seslendirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!