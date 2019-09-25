Sesiyle anlamlı bağış

Selma Ergeç, Can Göknil, Süleyman Bulut, Doğan Gündüz ve Göknil Özkök’ün çocuklar için kaleme aldığı kitapları seslendirdi. Oyuncunun anlattığı ‘Deniz Masalı&Kuyruksuz’, ‘Küçük Kırmızı Düğme’, ‘Değirmenci ile Baykuş’, ‘Kocaman Küçük Deniz’ ve ‘Fare Adlı Kedi’ kitapları, Storytel uygulamasında yerini aldı.

Elde ettiği geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlayan Ergeç, “Her çocuk gibi ben de masal ve hikaye dinlemeyi çok severdim. Bazen annem ve babamın vakti olmadığında da hikaye kayıtları dinlemeye bayılırdım. Şimdi de hem kızım Maya hem de tüm çocuklar için kitap seslendirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.