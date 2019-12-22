22.12.2019 - 07:50 |
Sessizliğini bozdu
Şahin, sessizliğini yeni bir çalışmayla bozdu.
Şarkıları ve yağmur altında çektiği klipleriyle dikkat çeken şarkıcı, dillere pelesenk olmuş, ‘Ağla Yürekli Çocuk’ isimli parçasını, yeni bir düzenlemeyle tekrar seslendirerek, yeni bir video kliple müzikseverlere sundu.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.