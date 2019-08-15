Set-list'i belirleyin!

29 yıl önce Liverpool’da kurulan Anathema, Vera Müzik ve FreebirdAgency organizasyonuyla 6 Eylül’de Ankara, 7 Eylül’de İstanbul’da ve 8 Eylül’de İzmir’de konser verecek. %100 Music’in sunduğu Anathema Special By_Request turnesinde, Liverpool ve ülkemize özel kolektif bir deneyim gerçekleştirilecek. Bu özel şovda konserlerin playlistlerine internet üzerinden sevenleri karar verecek.

Vincent Cavanagh (vokal, gitar), Daniel Cavanagh (gitar, vokal), Jamie Cavanagh (bas gitar), Lee Douglas (vokal), John Douglas (tuşlu çalgılar, davul) ve Daniel Cardoso’dan (davul) oluşan topluluğun resmi sitesinde 10 şarkılık oy hakkı bulunuyor.

Anathema, daha önce ülkemizi 14 kez ziyaret edmiş ve 26 konser vermişti.