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02.12.2019 - 17:15 |

Sette evlenme teklifi

Mustafa Miraç Kaya’nın senaryosunu yazdığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kiki: Lanet-i Cin' filminde 'deli gelin' karakterini canlandıran Sinem Kayaoğlu, çekim sırasında sevgilisi Doğancan Karakuş’u karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Sette evlenme teklifi

Dizlerinin üzerine çökerek Sinem Kayaoğlu'na evlenme teklifinde bulunan Doğancan Karakuş, tüm set ekibi tarafından alkışlandı. Bu sırada Kayaoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Sinem Kayaoğlu, “Her sanatçının dileği sahnede ölmektir, ben yeni bir hayata film sahnesi çekilirken başladım” dedi.

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