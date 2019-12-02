Sette evlenme teklifi

Dizlerinin üzerine çökerek Sinem Kayaoğlu'na evlenme teklifinde bulunan Doğancan Karakuş, tüm set ekibi tarafından alkışlandı. Bu sırada Kayaoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Sinem Kayaoğlu, “Her sanatçının dileği sahnede ölmektir, ben yeni bir hayata film sahnesi çekilirken başladım” dedi.