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HaberlerCaddeSetten ilk kareler
10.10.2019 - 07:50 |

Setten ilk kareler

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin ve Yağmur Tanrısevsin’in başrolünü paylaştığı ‘Baba Parası’ filminin setinden ilk kareler servis edildi.

Setten ilk kareler

TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği proje, “Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirebilir” eksenindeki komedi ve aksiyonu işliyor. Projenin, büyük bir titizlikle tamamlanan çekimlerinin bitişini oyuncular ve set ekibi pasta keserek kutladı. Vizyon hazırlığı devam eden yapımın, gişe rekoru da kırmaya aday görünüyor.

Setten ilk kareler

Setten ilk kareler

Setten ilk kareler

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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