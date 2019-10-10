Setten ilk kareler

TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği proje, “Para size arkadaş satın alamaz ama daha kaliteli düşmanlar getirebilir” eksenindeki komedi ve aksiyonu işliyor. Projenin, büyük bir titizlikle tamamlanan çekimlerinin bitişini oyuncular ve set ekibi pasta keserek kutladı. Vizyon hazırlığı devam eden yapımın, gişe rekoru da kırmaya aday görünüyor.



