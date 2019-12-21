Sevcan Orhan: Şimdilik sürpriz olsun

Öğlen saatlerinde köpeği ile birlikte Vadistanbul'a gelen Sevcan Orhan, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Sezonluk alışverişini tamamlayıp bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, “Konserler yoğun şekilde devam ediyor, Şubat ayında yeni bir single parçasını piyasaya çıkartıyorum. Türkiye’de çok sevilen bir erkek sanatçı ile birlikte düet yapacağım. Henüz kim olduğunu söylemiyorum şimdilik sürpriz olsun” dedi.