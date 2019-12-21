MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sevcan Orhan: Şimdilik sürpriz olsun
21.12.2019 - 15:52 |

Sevcan Orhan: Şimdilik sürpriz olsun

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, geçtiğimiz gün Vadistanbul’daydı.

Sevcan Orhan: Şimdilik sürpriz olsun

Öğlen saatlerinde köpeği ile birlikte Vadistanbul'a gelen Sevcan Orhan, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Sezonluk alışverişini tamamlayıp bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, “Konserler yoğun şekilde devam ediyor, Şubat ayında yeni bir single parçasını piyasaya çıkartıyorum. Türkiye’de çok sevilen bir erkek sanatçı ile birlikte düet yapacağım. Henüz kim olduğunu söylemiyorum şimdilik sürpriz olsun” dedi.

Sevcan Orhan: Şimdilik sürpriz olsun

    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ayşe Tolga güzellik sırlarını paylaştı

    Ayşe Tolga güzellik sırlarını paylaştı

    Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde

    Cem Yılmaz'ın keyfi yerinde

    Özge Ulusoy her daim şık

    Özge Ulusoy her daim şık

    Zeynep Koçak'ın acı günü

    Zeynep Koçak'ın acı günü

    Sıradaki Haber