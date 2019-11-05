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05.11.2019 - 07:50 |

Sevdiği şarkıları yorumladılar

Melihat Gülses ve Hakan Aysev, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümünde 13 şarkıdan oluşan ‘Ata’mızın Sevdiği Şarkılar’ albümünü çıkardı.

Sevdiği şarkıları yorumladılar

Melihat Gülses ve Hakan Aysev, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümünde 13 şarkıdan oluşan ‘Ata’mızın Sevdiği Şarkılar’ albümünü çıkardı. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan projenin ilk klibi, ‘Fikrimin İnce Gülü’ parçasına, Atatürk’ün en sevdiği mekanlardan Pera Palas’ta çekildi.

 

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