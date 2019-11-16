Sevgili desteği

Ünal Silver, Melis İşiten, İbrahim Kendirci, Berk Çanakoğlu, Şilan Makal ve Erdem Kahraman’ın oynadığı ‘A-Normal’, önceki akşam Profilo AVM’de ilk defa seyirci karşısına çıktı. Oyunda sekreteri canlandıran Makal, “İlk kez tiyatro sahnesine çıkıyorum, çok heyecanlıyım. Umarım beğenilir” dedi. Oyuncuyu ilk sahne deneyiminde futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı yalnız bırakmadı. ‘A-Normal’i en önden izleyen Galatasaraylı futbolcu, Makal’ı tebrik etti.