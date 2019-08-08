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HaberlerCaddeSevgilisi için Bodrum’da
08.08.2019 - 08:40

Sevgilisi için Bodrum’da

Aslı Turanlı, adını Ata Demirer (47) ile geçen kış yaşadığı üç haftalık ilişki sayesinde duyurmuştu.

Sevgilisi için Bodrum’da

Genç oyuncu, iki ay önce de Yunan DJ Ilias Valeron ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Valeron'un Bodrum’da vereceği konser için gelen Aslı Turanlı, sevgilisiyle yan yana gelmemeye dikkat etti. Mekanda saatlerce güneşlenen oyuncu, plajdan odasına geçerken objektiflere takıldı. Aslı Turanlı, gazetecilerin soru sormasına müsaade etmeden "İyi bayramlar" dedi.

Sevgilisi için Bodrum’da


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