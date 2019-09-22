Sevgilisine, Hakan Altun konserinde evlilik teklif etti

Seyircilerden Kamil Kara, sahneye Ã§Ä±karak, kÄ±z arkadaÅŸÄ± Demet YÄ±lmaz'a evlenme teklifi etti. Altun ise genÃ§ Ã§ifte mutluluk diledi.

ÅžarkÄ±cÄ± Hakan Altun, Bursa'da konser vererek, sevilen ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ± iÃ§in seslendirdi. Konsere gelenler, Altun'un ÅŸarkÄ±larÄ±na 2,5 saat boyunca eÅŸlik etti.

Altun, sahneden seyircilere, "Uykumuz gelene kadar yolumuz var. Beni ilk defa dinlemeye gelenleri uyarÄ±yorum; baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yaparÄ±z" dedi.

Konser sÄ±rasÄ±nda seyircilerden Kamil Kara, sahneye Ã§Ä±karak, kÄ±z arkadaÅŸÄ± Demet YÄ±lmaz'a evlenme teklifi etti.

Sahnede diz Ã§Ã¶ken Kara'nÄ±n yanÄ±na gelen YÄ±lmaz, 'Evet' cevabÄ±nÄ± verdi. Hakan Altun ise genÃ§ Ã§ifte mutluluk diledi.







