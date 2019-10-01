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01.10.2019 - 07:50 | | ABDULLAH MALKOÇ

Sevgiliye teselli

Zehra Yılmaz, Kayseri konseri ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle iptal olan sevgilisi Cem Belevi’ye, Kapadokya sürprizi yaptı

Sevgiliye teselli

Cem Belevi, önceki akşam ses tellerindeki rahatsızlık sebebiyle Kayseri konserini ertelemek zorunda kaldı. Morali bozulan ve üzülen şarkıcıya teselli ise sevgilisi Zehra Yılmaz’dan geldi. Oyuncu, konserin iptal haberini duyar duymaz, ilk uçakla soluğu Kayseri’de aldı. Yılmaz, organize ettiği Kapadokya turuyla sevgilisi Belevi’ye moral oldu.
Çift, dün sabah ilk olarak balonla havalanarak, yüzlerce metre yükseklikte bölgeyi izledi. Yılmaz daha sonra ise sevgilisi Belevi’yi seramik sanatının icra edildiği çarşıya götürdü. Çömlek yapan ikilinin neşeli anları, ortaya eğlenceli kareler çıkardı. Akşamüzeri safariye katılan sevgililer, romantik bir akşam yemeğinin ardından İstanbul’a döndü.

30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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