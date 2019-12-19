19.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Sevim Emre: Köpek saldırısına uğradım
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin, geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün City's AVM çıkışı objektiflere takılan Emre, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
Doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Emre, "Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Dizlerimin ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugün doktora geldim" dedi.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.