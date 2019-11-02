Sevimli cadılar

Bu kapsamda sahibi olduğu MacKenzie Childs mağazasında farklı konsept yaratan Berrin Ak, tasarladığı kostümle dikkat çekti. Melis-Burak Hatipoğlu çifti ise, Senem-Ralph Tezman’ın da yer aldığı dostlarıyla evlerinde parti düzenledi. Sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaşan çift, beğeni topladı.







