02.11.2019 - 07:50 |
Sevimli cadılar
Tüm dünyada 31 Ekim’de geleneksel hale gelen, çocukların korkunç kıyafetler giyerek şekerleme topladıkları ‘Cadılar Bayramı’, önceki akşam İstanbul’da da pek çok etkinlikle kutlandı.
Bu kapsamda sahibi olduğu MacKenzie Childs mağazasında farklı konsept yaratan Berrin Ak, tasarladığı kostümle dikkat çekti. Melis-Burak Hatipoğlu çifti ise, Senem-Ralph Tezman’ın da yer aldığı dostlarıyla evlerinde parti düzenledi. Sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaşan çift, beğeni topladı.