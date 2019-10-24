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24.10.2019 - 07:50 |

Sevindiren tesadüf

Simge, ‘Yalnız Başına’ klibinde kullandığı otomobilin plakasında Atatürk yazısını fark edince, büyük mutluluk yaşadı

Sevindiren tesadüf

Simge, New York caddelerinde çektiği ‘Yalnız Başına’ klibi sırasında, fark ettiği bir detayla büyük mutluluk yaşadı. Çekimlerde otomobil kullanması gereken şarkıcı, uzun yıllardır şehirde yaşayan bir Türk’ün aracını Demet Akalın’ın devreye girmesi sayesinde kiraladı.

Sahneyi çekerken otomobilin plakasında Atatürk yazısını gören Simge, “Hayatımın en güzel tesadüflerinden biri oldu. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir anı olarak kalacak” dedi. Sosyal medyadan olumlu yorumlar alan şarkıcıya, “Helal olsun!” mesajları gönderildi.

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