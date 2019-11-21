Sevişmem tartışması

Türkiye’de ve dünyada büyük hayran kitlesine sahip ‘Taht Oyunları’nın (Game of Thrones) başrolü Emilia Clarke’tan, çok konuşulacak bir itiraf geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında final yapan diziyle ilgili Armchair Expert adlı podcast’e konuşa oyuncu, senaryoyu ilk okuduğunda cinsel içerikli sahnelerin kaldırılmasını istediğini söyledi.

İngiliz aktris, “Yönetmenlerim bana, ‘Hayranlarını hayal kırıklığına uğratma’ demişti ve bu nedenle birden fazla sevişme sahnesinde rol aldım. Başlarda bu konuda anlaşamadık ve sürekli tartışma yaşadık.

Tuvalete gidip ağlıyordum, sonra dönüp çekiyorduk. Benden ne beklendiğini ve ne istediğimi bilmiyordum” dedi. 33 yaşındaki Clarke, daha sonra birçok çıplak sahne içeren film teklifi aldığını ve alıştığını belirtti.