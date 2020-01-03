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03.01.2020 - 09:21 |

Şevket Çoruh baba oluyor

Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran Şevket Çoruh, baba oluyor.

Şevket Çoruh baba oluyor

Yeni yılda baba olmaya hazırlanan Şevket Çoruh, heyecanını takipçileriyle paylaştı. Eşi Özge Turna ile 2018 yılında dünyaevine giren oyuncu, ikinci kez baba olacak.

8 aylık hamile olan eşinin karnını tuttuğu pozunu takipçileriyle paylaşan Çoruh, gönderisine, "Gel Turna'm şen bağım. 2020 Turna karşılaması..." notunu düştü.

Şevket Çoruh baba oluyor

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