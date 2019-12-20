Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şevval Sam, "Şevval Hanım bir rap furyası çıktı ve popun önüne geçti. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Nasıl 60'lar da birden arabesk patlaması oldu. Sonra Türkçe pop oldu fantezi. Özgün müzik derken bir sürü şeyler. Şimdiki gençlerin kendisini ifade etme tezahürü aslında rap müziğin bu kadar yükselmesi... Bu çocuklar ilerde yaşlandıklarında torunlarına 'Biz gençken rap dinlerdik diyecekler.”

Sözlerine devam eden sanatçı, rap müziği ilk söyleyenlerden biri olduğu açıklayarak, “Rapi herkesten önce söyledim ben. 2007'de yabancı arkadaşlarımla, albümümde okudum tamamen doğaçlama üzerine" dedi.