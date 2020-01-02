Şevval Sam'dan dekolteli paylaşım

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri... 46 yaşındaki şarkıcı, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2019 yılının son saatlerinde sahnede olan Şevval Sam, siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Uzun ve yarı transparan elbisesiyle birkaç kare fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Sam, altına şu notu düştü: “Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019’du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler”