02.01.2020 - 14:02 |
Şevval Sam'dan dekolteli paylaşım
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 2020 yılını sahnede karşılayan isimlerden biriydi. Sam, sahnede tercih ettiği derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle çok konuşuldu.
Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri... 46 yaşındaki şarkıcı, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2019 yılının son saatlerinde sahnede olan Şevval Sam, siyah derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.
Uzun ve yarı transparan elbisesiyle birkaç kare fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Sam, altına şu notu düştü: “Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019’du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler”
Dugin: Libya'da Türkiye ile Rusya kapışmazTürkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için tezkere Meclis'te. Peki, tezkere geçer ve Türk askeri Libya'ya giderse, Rusya ile ilişkiler ne olacak? Bu sorunun yanıtını ünlü Rus siyaset bilimci Aleksandre Dugin, CNN TÜRK Editörü Emre Diner'e verdi. Dugin, "Türkiye ile Rusya Libya'da kapışmaz" dedi.